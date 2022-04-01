2022-04-01T15:25:57+03:00

2022-04-01T15:25:57+03:00

2022-04-01T15:25:57+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836565871.html

Лондонская биржа не размещает на своих складах российские металлы

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА МЕТАЛЛОВ ПРИОСТАНОВИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВОИХ СКЛАДАХ РЯДА МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ — LME ПРАЙМ, 01.04.2022

рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60