ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА МЕТАЛЛОВ ПРИОСТАНОВИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВОИХ СКЛАДАХ РЯДА МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ — LME
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836565871.html
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ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА МЕТАЛЛОВ ПРИОСТАНОВИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ НА СВОИХ СКЛАДАХ РЯДА МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ — LME
https://1prime.ru/Financial_market/20220401/836565871.html
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