МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером продолжает снижаться, инвесторы оценивают возможность повышения базовой процентной ставки Федрезервом США после выхода статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 21,5 доллара, или на 1,1%, до 1927,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,99%, до 24,887 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в пятницу вечером снижается под влиянием ожиданий рынка по повышению учетной ставки ФРС США. Кроме того, ранее в пятницу министерство труда США опубликовало статистику по уровню безработицы в стране. Согласно отчету, безработица в США в марте снизилась до 3,6% с 3,8% в феврале, аналитики ожидали снижения безработицы лишь до 3,7%. Так, позитивный отчет по рынку труда укрепил ожидания предстоящего повышения процентной ставки.

Также снижению цен на драгоценный металл способствует укрепляющийся доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 98,62 пункта.