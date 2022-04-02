МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в беседе с RT выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность.
По его словам, Соединенные Штаты на протяжении многих лет вводили санкции против целого ряда стран, и для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. "Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах", — заявил он.
Он также отметил, что Россия обеспечивает свою валюту золотом.
"Так что, в отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьёй американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги", — сказал Ковалик.
Российский рубль, по его мнению, по отношению к доллару будет укрепляться.