МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в беседе с RT выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность. Аналитик объяснил, почему евро "сдуется" быстрее доллара

По его словам, Соединенные Штаты на протяжении многих лет вводили санкции против целого ряда стран, и для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. "Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах", — заявил он.

Он также отметил, что Россия обеспечивает свою валюту золотом.

"Так что, в отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьёй американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги", — сказал Ковалик.

Российский рубль, по его мнению, по отношению к доллару будет укрепляться.