МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника ростом вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Китайские биржи закрыты в связи с выходными днями. Биржи Европы в основном снижаются в понедельник днем

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,1%, до 22502,31 пункта, южнокорейский KOSPI на — 0,66%, до 2757,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 7513,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,25%, до 27736,47 пункта.

Шанхайская фондовая биржа Shanghai Composite и Шэньчжэньская Shenzhen Composite закрыты по случаю выходных дней.

В понедельник рынки АТР обратили внимание на динамику американских бирж. Ключевые индексы Уолл-Стрит в пятницу закрылись ростом после выхода статистики рынка труда США. По данным минтруда страны, безработица снизилась до 3,6% с февральских 3,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 431 тысячу.

Кроме того, инвесторы отреагировали на уступки со стороны Китая в споре с США об аудиторском надзоре. Так, акции, возглавляемые гонконгско-американскими компаниями с двойным листингом прибавили в цене после заявления китайского регулятора CSRC о том, что Китай намерен отменить правило, из-за которого зарубежные регуляторы не могут получить доступа к материалам аудита публичных компаний, акции которых торгуются на биржах в США.

Заявление было сделано после спора между странами, когда Штаты заявили, что китайские компании могут быть лишены листинга на американских биржах, что поставило под угрозу положение более 200 компаний, включая Alibaba, Tencent и JD.com.