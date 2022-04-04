МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник не демонстрируют единой динамики в своём движении при сохраняющейся неопределенности на международной арене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,43%, до 34667,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на символические 0,03%, до 4544,09 пункта; индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,79%, до 14373,46 пункта.

В понедельник рынки США открылись неопределенной динамикой. Политические факторы все еще остаются основополагающими, и, как отмечают аналитики, трейдеры находятся в подвешенном состоянии в ожидании очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

"Хотя прогресс (в переговорах – ред.) был позитивным для рисковых активов, они остаются уязвимыми к неудачам в переговорах, которые продолжают иметь место", — сказал аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует агентство Блумберг.

Тем временем акции Twitter подскочили в цене на 24% после того как известный предприниматель Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций компании. Это объясняет рост NASDAQ.