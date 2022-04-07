МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на сохранении спроса на драгметалл как на актив-убежище в свете международной напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 14 долларов за тройскую унцию, или на 0,73%, до 1937,1 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,6%, до 24,6 доллара за унцию.

"Что удерживает цены на золото прямо сейчас, так это тот факт, что Россия — одна из крупнейших золотодобывающих стран, и что спрос на безопасность остается большим, поскольку внешнеполитическая напряженность остается относительно высокой", — отметила аналитик банка Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.