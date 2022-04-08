МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов ценными бумагами эмитентов азиатского региона, заявил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. На Мосбирже рассказали, когда возобновятся торги утром и вечером

"Мы предпринимаем все действия, чтобы полноценно рынок (акций иностранных эмитентов — ред.) заработал, никаких планов в моменте о его закрытии у нас нет, поэтому мы делаем все, чтобы у инвесторов была такая возможность", — сказал он о торгах акциями американских компаний.

Он отметил, что, по общему мнению, "тихой гаванью" являются страны азиатского региона в плане того, что доступ туда будет облегчен, или, как минимум, сохранен. Многие инвесторы, пояснил Блохин, говорят про Гонконг, материковый Китай, в то же время ряд из них говорит про такие страны, как Филиппины, Малайзия, Таиланд.

"Мы сейчас все эти юрисдикции рассматриваем, уже наученные текущим опытом, поэтому четко понимаем, что необходимо десять раз оценить все депозитарные цепочки и убедиться, что они являются работоспособными", — сказал он на вебинаре "Финансовые рынки-время перемен".

"Мы все это сделаем, и, я надеюсь, что у нас есть шанс порадовать уже в этом году наших инвесторов, клиентов и акционеров определенными движениями в эту сторону. Безусловно, будем предоставлять возможности диверсификации для наших инвесторов", — заключил он.

Московская биржа начала торги акциями иностранных эмитентов 24 августа 2020 года, однако в настоящее время они не проводятся.