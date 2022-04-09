2022-04-09T04:25:00+03:00
2022-04-09T04:54:50+03:00
2022-04-09T04:25:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220409/836624937.html
S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD". В... ПРАЙМ, 09.04.2022
рынки, облигации, новости, s&p, рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/49/836624966.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/49/836624966.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/49/836624963.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/49/836624963.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/49/836624960.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83662/49/836624960.jpg
https://1prime.ru/business/20220404/836586783.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD".
В релизе агентства говорится, что кредитные рейтинги России в иностранной валюте понижены с уровня CC/C до SD/SD, что означает "выборочный дефолт".