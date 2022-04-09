МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD". Fitch отозвало рейтинг восьми российских компаний

В релизе агентства говорится, что кредитные рейтинги России в иностранной валюте понижены с уровня CC/C до SD/SD, что означает "выборочный дефолт".