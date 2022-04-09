МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Инвестиции в золото являются оптимальным способом сохранить свои сбережения в ситуации экономической неопределенности, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский. Названа надежная валюта для инвестиций

По его словам, в период экономического роста такие вложения не приносят заметного дохода, но в кризисные времена они оправданы.

"В мире далеко не всегда возникает ситуация, когда золото – это хороший вариант, чтобы в нем хранить деньги. В период здорового экономического роста с золотом на руках лучше не сидеть. Дело в том, что в стабильное время цена на золото стоит на месте, а фондовые рынки растут. Сейчас времена кризиса, поэтому лучше вкладывать в драгметаллы. Это довольно очевидное решение, но это тот случай, когда очевидное решение – правильное", – отметил Голубовский.

Эксперт полагает, что в сложившейся экономической ситуации инвестиции в золото выигрывают в сравнении с депозитами в рублях, наличными сбережениями в валюте и покупкой акций.

"Банковские депозиты часто дают ставку ниже инфляции, это не тема для сохранения денег. Акции – не тема, потому что рынок очень волатильный из-за рисков экономического спада, рисков в логистике и так далее. Остаются для сбережения денег валюта и золото. С долларами и евро проблемы, потому что их нет в свободном доступе. Методом исключения приходим к тому, что кроме золота не остается инструментов для сохранения денег", – пояснил Голубовский.

Надежность инвестиций в золото, по его словам, может поддерживаться благодаря высокому спросу на этот драгоценный металл в КНР.

"Надо иметь в виду, что золото очень любят в Китае. Там очень большой спрос со стороны частных лиц. Если у них с экономикой будет более или менее все в порядке, то цена на золото будет расти, в том числе и по этой причине. В Китае его будут покупать все больше и больше, а Россия, как золотодобывающая страна, его туда будет поставлять, что приведет к росту цен на драгоценный металл", – предположил Голубовский.