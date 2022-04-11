МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,6% 0% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,9% 1,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март) 8,8% 8,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,8% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 10% 9,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0,7% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль) 0,8% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 1,1%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль) -26,5 млрд ф.ст. -20 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль) -13,65 млрд ф.ст.  
15:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,9%  
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
16:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
22:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за март 2022    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (программа экологической безопасности ПАО)    
  RUB Белуга Групп — СД (о созыве ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2021) 10 (1П2020) + 90 (фин) — див-д 2020 72,76 (1П2021) — див-д 2021
  RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (06.05.2022, в заочной форме)    