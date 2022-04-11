События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 апреля
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,6%
|0% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,9%
|1,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март)
|8,8%
|8,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,8%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|10%
|9,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|1,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-26,5 млрд ф.ст.
|-20 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль)
|-13,65 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,9%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за март 2022
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (программа экологической безопасности ПАО)
|RUB
|Белуга Групп — СД (о созыве ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|10 (1П2020) + 90 (фин) — див-д 2020
|72,76 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (06.05.2022, в заочной форме)
https://1prime.ru/Financial_market/20220411/836634109.html