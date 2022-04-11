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https://1prime.ru/Financial_market/20220411/836634791.html
Акции Росбанка взлетели на 40%
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Акции Росбанка взлетели на 40% после новостей о его покупке "Интерросом", объем торгов при этом составил всего чуть выше 2 миллионов рублей, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 11.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Акции Росбанка взлетели на 40% после новостей о его покупке "Интерросом", объем торгов при этом составил всего чуть выше 2 миллионов рублей, следует из данных Московской биржи.
Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина ранее в понедельник сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.
К 10.25 мск низколиквидные акции Росбанка росли на 39,47%, до 95,4 рубля, объем торгов составляет 2,33 миллиона рублей.