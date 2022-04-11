МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Акции Росбанка взлетели на 40% после новостей о его покупке "Интерросом", объем торгов при этом составил всего чуть выше 2 миллионов рублей, следует из данных Московской биржи. Societe Generale продает Росбанк

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина ранее в понедельник сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.

К 10.25 мск низколиквидные акции Росбанка росли на 39,47%, до 95,4 рубля, объем торгов составляет 2,33 миллиона рублей.