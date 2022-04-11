МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы преимущественно снижаются в понедельник на статистике из Великобритании, которая не входит в зону евро, свидетельствуют данные торгов. ЕС разрабатывает новые антироссийские санкции с "нефтяной опцией"

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,43% — до 7632,7 пункта, французский CAC 40 рос на 0,09% — до 6555,34 пункта, немецкий DAX опускался на 0,81% — до 14166,46 пункта.

Объем промышленного производства в Великобритании в феврале снизился на 0,6% к январю. Аналитики, напротив, полагали, что показатель вырос на 0,3% в месячном выражении.

Данные по ВВП Британии также не оправдали ожиданий. В феврале ВВП страны вырос в месячном выражении на 0,1%, а в годовом — на 9,5%. Аналитики прогнозировали рост на 0,3% и 9,5% соответственно.

"Экономика Великобритании находится в затруднительном положении из-за роста цен и ухудшающейся геополитической ситуации, которая приводит к всплеску цен на энергоносители", — прокомментировала газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Виктория Сколар (Victoria Scholar).

Пессимизму европейских инвесторов также способствует негатив из Азии. Фондовые биржи АТР в основном закрылись сильным снижением.