Минэнерго РФ рекомендовало увеличить продажи дизтоплива на бирже в преддверии посевной
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минэнерго России рекомендовало производителям дополнительно увеличить продажи дизельного топлива на бирже в преддверии посевной кампании, чтобы спрос на горючее был полностью удовлетворен, сообщили журналистам в министерстве.
"Для формирования запасов топлива в преддверии посевных работ, сезонного роста спроса со стороны автолюбителей и плановых ремонтов на НПЗ Минэнерго России дополнительно рекомендовало производителям увеличить поставки дизеля на биржу. Это позволит увеличить предложение на рынке и снизить динамику спроса", — сообщили в Минэнерго.
Производство дизельного топлива в стране в марте составило 6,5 миллиона тонн, что выше февральского уровня на 5%, отметили в министерстве, добавив, что Минэнерго регулярно проводит оперативные совещания с компаниями-производителями нефтепродуктов, а топливный штаб переведен на усиленный режим работы, чтобы поддерживать ситуацию на внутреннем рынке в стабильном состоянии.
Биржевые цены на нефтепродукты в России резко устремились вниз в последний день февраля. За две недели бензин и дизельное топливо на бирже подешевели почти на четверть. Но в начале апреля цены вернулись к февральскому уровню.
"Текущие колебания биржевой цены во многом вызваны аналогичными скачками цен на глобальных рынках, на эти цены во многом влияет складывающийся дефицит дизельного топлива на европейских рынках", — пояснили в Минэнерго.
Вместе с тем розничные цены на топливо в России сохраняются на стабильном уровне. По данным Росстата, в марте по сравнению с февралем стоимость бензина снизилась на 0,15%, а дизельного топлива — на 0,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220411/836636151.html