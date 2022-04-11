МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минэнерго России рекомендовало производителям дополнительно увеличить продажи дизельного топлива на бирже в преддверии посевной кампании, чтобы спрос на горючее был полностью удовлетворен, сообщили журналистам в министерстве. ЕС разрабатывает новые антироссийские санкции с "нефтяной опцией"

"Для формирования запасов топлива в преддверии посевных работ, сезонного роста спроса со стороны автолюбителей и плановых ремонтов на НПЗ Минэнерго России дополнительно рекомендовало производителям увеличить поставки дизеля на биржу. Это позволит увеличить предложение на рынке и снизить динамику спроса", — сообщили в Минэнерго.

Производство дизельного топлива в стране в марте составило 6,5 миллиона тонн, что выше февральского уровня на 5%, отметили в министерстве, добавив, что Минэнерго регулярно проводит оперативные совещания с компаниями-производителями нефтепродуктов, а топливный штаб переведен на усиленный режим работы, чтобы поддерживать ситуацию на внутреннем рынке в стабильном состоянии.

Биржевые цены на нефтепродукты в России резко устремились вниз в последний день февраля. За две недели бензин и дизельное топливо на бирже подешевели почти на четверть. Но в начале апреля цены вернулись к февральскому уровню. В Минэнерго оценили последствия отказа Европы от российского угля

"Текущие колебания биржевой цены во многом вызваны аналогичными скачками цен на глобальных рынках, на эти цены во многом влияет складывающийся дефицит дизельного топлива на европейских рынках", — пояснили в Минэнерго.

Вместе с тем розничные цены на топливо в России сохраняются на стабильном уровне. По данным Росстата, в марте по сравнению с февралем стоимость бензина снизилась на 0,15%, а дизельного топлива — на 0,5%.