МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись преимущественно снижением под воздействием ряда негативных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,67%, до 7618,31 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,12%, до 6555,81 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,64%, до 14192,78 пункта.

Неделя на мировых рынках началась с негатива, рынки Азии в основном значительно снизились, индексы США торгуются в минусе, а нефть дешевеет на 4%. Инвесторы отреагировали на данные об ускорившейся больше прогнозов годовой инфляции в Китае, теперь же они находятся в ожидании аналогичных данных из США.

Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до рекордных с 1981 года 8,5% с 7,9% месяцем ранее. Продолжающийся стремительный рост цен вынуждает Федрезерв США занять более жесткую позицию относительно своей монетарной политики, что, в контексте неопределенности перспектив мировой экономики, усиливает беспокойство рынков.

Кроме того, в четверг пройдет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор опубликует свои решения по ставке. Аналитики предполагают, что ЕЦБ может указать на ужесточение своего подхода к монетарной политике.

"Перспективы недели с данными по инфляции и решениями центробанка (ЕЦБ – ред.) в совокупности с началом сезона отчетности в США привели к большому оттоку от риска на мировых рынках", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) газета Wall Street Journal.