МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с ЦБ обсуждают возможность упрощения выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала, сообщает Минцифры.

"Минцифры совместно с ЦБ обсуждают упрощение выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала", — говорится в сообщении.