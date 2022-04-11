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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220411/836641608.html
Минцифры и Центробанк обсуждают упрощение выхода IT-компаний на Мосбиржу
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Минцифры РФ совместно с ЦБ обсуждают возможность упрощения выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала, сообщает Минцифры. "Минцифры совместно с ЦБ обсуждают... ПРАЙМ, 11.04.2022
рынки, новости, мосбиржа, минцифры, it-компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минцифры РФ совместно с ЦБ обсуждают возможность упрощения выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала, сообщает Минцифры.
"Минцифры совместно с ЦБ обсуждают упрощение выхода IT-компаний на Московскую биржу для привлечения капитала", — говорится в сообщении.