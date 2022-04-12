МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Акции Росбанка второй день подряд прибавляют по 40% и обновили максимум с марта 2010 года на низких в масштабах рынка объемах торгов, следует из данных Московской биржи. Санкции в теории могут затронуть любой банк с любым составом акционеров

К 10.24 мск акции Росбанка росли на 39,83% — до 133,4 рубля (максимум с марта 2010 года). Объем торгов этими бумагами едва превысил 9 миллионов рублей, однако еще 8 апреля этот показатель составлял 125,5 тысячи рублей. Для сравнения: к текущему моменту объем торгов обыкновенными акциями Сбербанка превысил 1,8 миллиарда рублей.

Индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,17%.

Акции банка взлетели в понедельник на сообщении, что холдинг "Интеррос" Владимира Потанина ранее в понедельник сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.