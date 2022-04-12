МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям, кредиторы не получили выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников, сообщает компания. РЖД с 1 мая повышают зарплату своим сотрудникам на 5%

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о просрочках выплат по еврооблигациям сообщаем следующее: РЖД выполняет все обязательства по соответствующим выпускам еврооблигаций, ситуация по финансовым инструментам компании не является преддефолтной. Наши кредиторы не получили причитающиеся выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников, которые находятся вне контроля РЖД", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что, в частности, платеж по еврооблигациям на 250 миллионов швейцарских франков был выполнен точно в срок: выплата по купону в размере 2,1 миллиона швейцарских франков была перечислена банку-агенту 12 марта для дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций. Однако в результате санкций средства были заморожены и так и не поступили на счета кредиторов компании.

По данным РЖД, схожая ситуация возникла с выплатой купона по еврооблигациям на 650 миллионов фунтов стерлингов. "Мы заблаговременно, 23 марта, направили держателям облигаций 23,4 млн фунтов стерлингов через Deutsche Bank. Однако банк, уже получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за санкций", — объясняет холдинг.

РЖД отмечает, что компания использует все доступные возможности, чтобы обеспечить получение держателям еврооблигаций причитающихся им выплат как можно скорее. В частности, холдинг обратился в Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за выдачей лицензии, позволяющей обслуживать все долговые обязательства холдинга, в том числе обязательства по еврооблигациям. "Мы хотели бы заверить держателей еврооблигаций, что выполнение наших платежных обязательств остается приоритетом для РЖД", — заключили в компании.