На 12.25 мск курс евро к доллару падал до $1,0869 с уровня предыдущего закрытия в $1,0876
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам всё более выраженными темпами на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск курс евро к доллару опускается до 1,0869 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 125,62 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 100,11 пункта.
Инвесторы ожидают публикации данных об инфляции в США, которые будут обнародованы позднее в ходе торгов. Аналитики прогнозируют ускорение годового показателя до 8,4% по итогам марта. Показатель может стать рекордным с декабря 1981 года.
Аналитики CBA, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что очень высокая инфляция в США повысит ожидания агрессивного ужесточения монетарной политики. А это позитивно для доллара.
"Мы ожидаем, что спрос на доллар сохранится, и он поднимется до…103 пунктов в ближайшие месяцы", — сказали аналитики.
Отметки в 102,99 пункта индекс доллара достиг 20 марта 2020 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836647206.html