МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам всё более выраженными темпами на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 12.25 мск курс евро к доллару опускается до 1,0869 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 125,62 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 100,11 пункта.

Инвесторы ожидают публикации данных об инфляции в США, которые будут обнародованы позднее в ходе торгов. Аналитики прогнозируют ускорение годового показателя до 8,4% по итогам марта. Показатель может стать рекордным с декабря 1981 года.

Аналитики CBA, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что очень высокая инфляция в США повысит ожидания агрессивного ужесточения монетарной политики. А это позитивно для доллара.

"Мы ожидаем, что спрос на доллар сохранится, и он поднимется до…103 пунктов в ближайшие месяцы", — сказали аналитики.

Отметки в 102,99 пункта индекс доллара достиг 20 марта 2020 года.