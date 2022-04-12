МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы слабо колеблются во вторник с тенденцией к небольшому снижению в ожидании подтверждения разгона инфляции в США до максимума за более чем четыре десятилетия, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,02%, до 34212 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 13995,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,03%, до 4407,5 пункта.
Инвесторы ожидают публикации статистики инфляции в США. Аналитики прогнозируют ускорение годового показателя до 8,4% по итогам марта. Показатель может стать рекордным с декабря 1981 года.
Поэтому внимание инвесторов обращается к политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор уже начал цикл повышения учётной ставки и объявил о сокращении активов на балансе, что должно было бы сдержать инфляцию. Однако несмотря на эти шаги Федрезерва, аналитики все равно ожидают как ускорения роста потребительских цен, так и ещё большего ужесточения монетарной политики вследствие этого.
Большинство аналитиков ожидает уже не одного повышения ставки ФРС сразу на 0,5 п.п (50 базисных). А вызванное таким развитием событием быстрое сжатие ликвидности будет негативно для фондовых индикаторов.
"ФРС оказалась в очень сложной среде. Рынок оценивает потенциальное повышение на 50 базисных пунктов на последующих двух заседаниях", — отметила руководитель отдела глобальных макроэкономических исследований Bulltick LLC Кэтрин Руни-Вера (Kathryn Rooney Vera), чье мнение приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220412/836648360.html