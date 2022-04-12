МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы слабо колеблются во вторник с тенденцией к небольшому снижению в ожидании подтверждения разгона инфляции в США до максимума за более чем четыре десятилетия, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,02%, до 34212 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 13995,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,03%, до 4407,5 пункта.

Инвесторы ожидают публикации статистики инфляции в США. Аналитики прогнозируют ускорение годового показателя до 8,4% по итогам марта. Показатель может стать рекордным с декабря 1981 года.

Поэтому внимание инвесторов обращается к политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор уже начал цикл повышения учётной ставки и объявил о сокращении активов на балансе, что должно было бы сдержать инфляцию. Однако несмотря на эти шаги Федрезерва, аналитики все равно ожидают как ускорения роста потребительских цен, так и ещё большего ужесточения монетарной политики вследствие этого.

Большинство аналитиков ожидает уже не одного повышения ставки ФРС сразу на 0,5 п.п (50 базисных). А вызванное таким развитием событием быстрое сжатие ликвидности будет негативно для фондовых индикаторов.

"ФРС оказалась в очень сложной среде. Рынок оценивает потенциальное повышение на 50 базисных пунктов на последующих двух заседаниях", — отметила руководитель отдела глобальных макроэкономических исследований Bulltick LLC Кэтрин Руни-Вера (Kathryn Rooney Vera), чье мнение приводит агентство Блумберг.