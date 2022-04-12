МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается более чем на 2% по основным индексам и опустился ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника понижается на 2,38%, до 2496,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,88%, до 987,76 пункта на фоне снижения рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.13 мск растёт на 57 копеек, до 79,65 рубля.

На рынке акций сегодня доступны с 9.50 до 18.50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов.

В первые минуты торгов вторника индекс Мосбиржи вырос на 0,5%, после чего перешёл к падению.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" полагает, что мировые фондовые площадки во вторник в основном находились в пессимистичном настроении, и российский инвесторы также приуныли ввиду отсутствия веских поводов для покупок у краткосрочных сопротивлений.

"Объем торгов российскими акциями находится на минимальном с начала прошлого года уровне, что в несколько раз меньше среднего значения даже для периода после длительного перерыва в торгах", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

На текущий момент объём торгов акций, входящих в индекс Мосбиржи превышает 24 миллиарда рублей, в понедельник уровень объёма составлял 26,7 миллиарда рублей, в первый день открытия торгов (после длительного перерыва) объём торгов составлял 100 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Эксперт объясняет это отсутствием сделок иностранных инвесторов, а также притока свежих денег и новых российских участников. Кроме того, большие геополитические риски, по его словам, и экономическая неопределенность также не способствуют активности инвесторов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Полюса" (+2,22%) и Polymetal (+1,14%).

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что акции золотодобывающих компаний во вторник смотрелись лучше рынка и с технической точки зрения цены на золото в целом выглядят готовыми к развитию повышения при положении выше краткосрочной поддержки 1910 долларов за тройскую унцию и среднесрочной 1880 долларов за унцию.

Аналитики из "Фридом Финанс" считают, что бумаги золотодобытчиков растут на фоне повышения мировых цен на металл до 1951,6 доллара за тройскую унцию и ожиданий того, что эта тенденция продолжится на новости о приостановке добычи компанией NordGold на одном из месторождений в Буркина-Фасо.

Второй день подряд лидером роста котировок являются акции Росбанка (+39,83%), чьи акции выросли за два дня на фоне новостей о том, что холдинг "Интеррос" Владимира Потанина приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.

Лидеры падения — депозитарные расписки HeadHunter (-5,89%), обыкновенные акции Сбербанка (-4,43%) и префы (-4,73%), акции "Аэрофлота" (-5,58%), "Новатэка" (-5,47%) и "Самолёта" (-7%).

"Бумаги Сбербанка снижаются на фоне введения полномасштабных ограничений странами ЕС 8 апреля", — полагают аналитики из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" ожидает возвращения российского фондового и валютного рынка в первоначальное состояние, и именно в тот момент будет реальная картина финансового мира.

"До конца торгового дня индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2400–2650 пунктов, РТС будет торговаться в коридоре 940–1060", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанса".