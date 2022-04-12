МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник днем растут на 1% после публикации данных о рекордных за 40 лет темпах роста потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 8,5%

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,86%, до 34602,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,056%, до 13621,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 4457,71 пункта.

Американские рынки открылись ростом после данных о потребительских ценах в стране. Так, годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,5% с 7,9% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,2%.

Старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсонс (Matt Simpson), которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, что в ситуации с инфляцией показатели больше не имеют значения, так как стремительный рост цен в стране продолжится. Теперь большее значение для инвесторов имеют вопросы того, как скоро инфляция замедлится и какое влияние меры Федрезерва США по снижению цен окажут на экономику.

Позднее министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в марте дефицит бюджета страны снизился до 191 миллиарда долларов с дефицита в 217 миллиардов в феврале.