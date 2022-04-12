МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 21,6%, в марте — на 17,5%, говорится в материалах ЦБ РФ. Эксперт предположил, в каком случае доллар будет стоить 45-55 рублей

Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 20,5% по сравнению с февралем, к евро — на 18,2%.

Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 25,4%, к евро — на 23,3%.