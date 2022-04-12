МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после публикации данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предположил, в каком случае доллар будет стоить 45-55 рублей

По состоянию на 17.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 21,45 доллара, или на 1,09%, до 1969,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,24%, до 25,547 доллара за унцию.

Рост цены на золото ускорился после публикации статистики по инфляции в США. Потребительские цены в стране в марте выросли на 8,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 8,4%. Это максимальный показатель с декабря 1981 года. На этом фоне подскочил спрос на золото как на инфляционный хедж.

"Золото продолжает извлекать выгоду от попутного ветра, вызванного показателями по инфляции, которые некоторые называют прелюдией к пику. Даже процентные ставки или рост курса доллара не могут остановить рост цен на желтый металл", — отметил президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос (Adam Koos), чье мнение приводит агентство MarketWatch.