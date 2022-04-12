МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ /Dow Jones. Дефицит бюджета США в марте составил 193 млрд долларов, что на 71% ниже уровня, зафиксированного в марте 2021 года. Сокращению бюджета способствовали увеличение налоговых и прочих поступлений и уменьшение расходов, несмотря на увеличение расходов на обслуживание государственного долга.

Расходы бюджета в марте сократились на 45%, до 508 млрд долларов, в следствие резкого уменьшения расходов, связанных с пандемией, сообщило во вторник Министерство финансов. Доходы правительства в марте выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 315 млрд долларов без учета коррекции на календарные факторы.

Уменьшение дефицита бюджета в марте стало продолжением тенденции к сокращению дефицита федерального бюджета в текущем финансовом году, которая берет свое начало в октябре. Расходы правительства уменьшаются в последние несколько месяцев из-за завершения мер стимулирования, таких как дополнительные выплаты к пособию по безработице и иных мер поддержки населения. Низкая безработица и восстановление экономики способствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет. Доходы бюджета в период с начала текущего финансового года по март составили 2,1 трлн долларов, что является рекордным уровнем для шести месяцев финансового года, сообщили в Министерстве финансов.

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