МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в среду преимущественно снижаются на данных о рекордно высокой инфляции в Великобритании, которая не входит в зону евро, свидетельствуют данные торгов. Мосбиржа не фиксирует недостатка валютной ликвидности

По состоянию на 11.19 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,04% — до 7574 пункта, французский CAC 40 символически рос на 0,03% — до 6538,87 пункта, немецкий DAX опускался на 0,49% — до 14054,84 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, побив рекорд с 1992 года. За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале. Аналитики ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.

"Это уже шестой месяц подряд ускорения инфляции, и данные говорят о том, как в настоящее время живут миллионы людей: более высокие счета за все, от бензина до продуктов питания, и все меньше средств, остающихся в конце каждого месяца для покрытия будущих расходов", — прокомментировал газете Wall Street Journal директор по работе с клиентами Abrdn Колин Дайер (Colin Dyer).