МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к иене превысил отметку в 126 иен за доллар, что стало максимумом с мая 2002 года, в то время как инвесторы оценивают монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Аналитик рассказал, когда мы снова увидим доллар по 70 рублей

По состоянию на 12.37 мск курс доллара к иене увеличивается до 126,15 иены со 125,35 иены с закрытия пятницы.

Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,0829 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0826 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) растет на 0,14%, до 100,43 пункта.

Аналитики, чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считают, что более агрессивная политика ФРС контрастирует с монетарной политикой центробанка Японии, что негативно отражается на курсе иены. А данные о росте потребительских цен, опубликованные ранее в среду, лишь поддержали ожидания инвесторов относительно повышения учётной ставки ФРС США. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 8,5% — максимума с 1981 года.

По данным CME Group, 87% аналитиков ожидают повышения этой ставки сразу на две обычные минимальные ступени на ближайшем заседании, которое пройдет в мае.

Центробанк Японии на последнем заседании в марте сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Следующее заседание пройдет в конце апреля.