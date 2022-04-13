МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются утром в среду

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 3186,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,74%, до 2012,18 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,26%, до 21374,37 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,86%, до 2716,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7479 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,93%, до 26843,49 пункта.

При этом, в частности, гонконгский индекс был поначалу в минусе, но к закрытию вышел в плюс благодаря тому, что дорожающая нефть поспособствовала росту капитализации основных нефтяных эмитентов — крупнейших китайских компаний в этой отрасли, CNOOC, Petroсhina и Sinopec.

В то же время серьёзное влияние на азиатские торги оказала финансовая ситуация в США после данных о том, что годовая инфляция в стране по итогам марта ещё больше подскочила, до 8,5% после 7,9% месяцем ранее, до рекорда за 40 лет, а только за март цены прибавили 1,2%.

С одной стороны, трейдеры оценивают перспективы более быстрого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США после такой статистики, а эти действия ФРС могут побудить и другие регуляторы по всему миру повышать учётные ставки, чтобы сдержать инфляцию, которая остается высокой в странах по всему миру. Таким образом снизится и приток свежей ликвидности на фондовые рынки.

Впрочем, такие ожидания царят на рынках уже давно. "Акции растущих компаний были выкуплены, поскольку осторожность в отношении чрезмерного ужесточения кредитно-денежной политики в США ослабла", — отметили аналитики Okasan Online Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.