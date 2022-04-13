МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду растут на снижении опасений относительно высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос к иене до максимума с мая 2002 года

По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,13%, до 34263,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,71%, до 13466,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4407,4 пункта.

Во вторник минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до максимальных с декабря 1981 года 8,5% с 7,9% годом ранее. Несмотря на рекордный показатель, рынки слабо отреагировали на статистику.

Аналитик Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley), которого цитирует агентство Блумберг, сказал, что участники рынка оценивают текущий уровень инфляции как пиковый, именно поэтому преобладает позитивная динамика. В то же время эксперт предупредил, что ситуация для фондовых рынков остается сложной.

В США начинается сезон отчетности, традиционно его открывают крупнейшие банки страны. Так, чистая прибыль JPMorgan Chase & Co. по итогам первого квартала 2022 года снизилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,3 миллиарда долларов. Выручка опустилась на 5% — до 31,59 миллиарда долларов. Акции JPMorgan Chase дешевеют на 2,6%.