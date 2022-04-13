МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду не показали единой динамики в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), в основном слабо выросли, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,05%, до 7580,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6542,14 пункта, немецкий DAX снизился на 0,34%, до 14076,44 пункта.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого, как полагают аналитики, регулятор сохранит свою учетную ставку на прежнем уровне. Инвесторы ждут решений центробанка относительно программы выкупа активов, а также подсказок относительно дальнейшего курса политики ЕЦБ.

"Спикеры ЕЦБ стали немного более "ястребиными" в последнее время. Кажется, что они теперь соглашаются, что инфляция вызывает беспокойство", — менеджер по инвестициям в Unigestion Джереми Гатто (Jeremy Gatto).

Инвесторы также оценивали данные о потребительских ценах в Великобритании. Годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 7% с 6,2%, обновив рекорд с 1992 года.