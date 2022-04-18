МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Эксперт объяснил, когда курс вернется к 90 рублям за доллар

Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.

В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля принял решение ограничить возможность банков продавать наличную валюту гражданам.