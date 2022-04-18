2022-04-18T00:34:10+03:00
2022-04-18T00:34:10+03:00
2022-04-18T00:34:10+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220418/836684907.html
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать... ПРАЙМ, 18.04.2022
валюта, рынки, новости, обмен валют, цб рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/25/832332578.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/25/832332578.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/25/832332575.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/25/832332575.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/25/832332572.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/25/832332572.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20220414/836659843.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.
Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты.
В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля принял решение ограничить возможность банков продавать наличную валюту гражданам.