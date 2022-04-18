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https://1prime.ru/Financial_market/20220418/836693156.html
Российский рынок акций ощутимо упал в понедельник
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Российский рынок акций в понедельник значительно упал по основным индексам на фоне невысокой рыночной активности, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 18.04.2022
рынки, новости, мосбиржа, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник значительно упал по основным индексам на фоне невысокой рыночной активности, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии понедельника опустился на 3,4%, до 2342,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,07%, до 926,08 пункта.