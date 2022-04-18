МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник значительно упал по основным индексам на фоне невысокой рыночной активности, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии понедельника опустился на 3,4%, до 2342,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,07%, до 926,08 пункта.