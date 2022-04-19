МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала проект приказа, согласно которому предлагает ввести норматив продаж через биржу для некоторых категорий нефтегазохимической продукции в объёме не менее 10% от их общей реализации, сообщили в пресс-службе ФАС. ФАС России согласовала отпускные цены на лекарства для редких заболеваний

Национальный план развития конкуренции предусматривает реализацию парафинов, ортоксилола и толуола на бирже не менее 10% от объемов продаж в России для каждого производителя, занимающего доминирующее положение.

"ФАС России разработала проект приказа, где предлагает расширить перечень категорий товаров. Предварительно к этому перечню стоит установить норматив продаж не менее 10%", — говорится в сообщении ведомства.

В перечень предлагается включить ряд позиций, например, бензол, глицерин, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкой плотности, пропилен, полипропилен.

Как считают в ФАС, установление норматива продаж через биржу позволит предотвратить необоснованный рост цен на продукцию нефтехимии и "расширит линейку возможностей для реализации товаров".

Компании могут направить свои позиции для обсуждения нормативов и регулярности продаж к следующему заседанию биржевого комитета, которое состоится 21 апреля, заключает ФАС.