МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи. Акции "Детского мира" взлетели на старте торгов

Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.