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https://1prime.ru/Financial_market/20220419/836697978.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов
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Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.38... ПРАЙМ, 19.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок в ходе торгов вторника усилил падение, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 2300 впервые с 25 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.38 мск падает на 0,89%, до 2322,99 пункта и уже опускался до 2297,73 пункта впервые с 25 февраля. Индекс РТС снижается на 0,37%, до 922,24 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек, до 79,3 рубля, курс евро растет на 19 копеек, до 83,87 рубля.