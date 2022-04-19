Индексы FTSE 100, CAC 40 и DAX снижаются под давлением глобального рыночного пессимизма
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются за счёт глобального рыночного пессимизма, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.36 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,14%, до 7605,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 6554,73 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 14095,8 пункта.
Европейские котировки во вторник находятся под влиянием ряда внешнеэкономических факторов. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Украины и оценивают влияние антироссийских санкций на мировую экономику.
Кроме того, вспышка ковида в Китае способствует возобновлению опасений по поводу перебоев в цепочках поставок.
Закрытие фондовых бирж США в минусе также способствовало такой динамике европейских рынков.
"Сейчас, в начале сезона финансовой отчетности за первый квартал инвесторы по-прежнему внимательно следят за влиянием штамма COVID-19 "омикрон", конфликтом вокруг Украины и ускоряющейся инфляции на мировую экономику", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).
https://1prime.ru/Financial_market/20220419/836698630.html