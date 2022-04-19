МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются за счёт глобального рыночного пессимизма, свидетельствуют данные торгов. Немцам предрекли затяжную инфляцию

По состоянию на 11.36 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,14%, до 7605,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 6554,73 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 14095,8 пункта.

Европейские котировки во вторник находятся под влиянием ряда внешнеэкономических факторов. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Украины и оценивают влияние антироссийских санкций на мировую экономику.

Кроме того, вспышка ковида в Китае способствует возобновлению опасений по поводу перебоев в цепочках поставок.

Закрытие фондовых бирж США в минусе также способствовало такой динамике европейских рынков.

"Сейчас, в начале сезона финансовой отчетности за первый квартал инвесторы по-прежнему внимательно следят за влиянием штамма COVID-19 "омикрон", конфликтом вокруг Украины и ускоряющейся инфляции на мировую экономику", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).