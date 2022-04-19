МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики на неоднозначных перспективах развития экономики, свидетельствуют данные торгов. Курс иены к доллару упал до минимума за 20 лет

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3194,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 2020,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,42%, до 2997 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,95%, до 2718,89 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,69%, до 26985,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,56%, до 7565,2 пункта.

Китайские индексы снизились, поскольку перспективы развития экономики страны остаются неопределенными в свете ввода новых ковидных ограничительных мер.

"Нежелание дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики до того, как коронавирус будет под контролем, означает, что настроения на рынке в ближайшие недели, вероятно, останутся мрачными", — заявили агентству Блумберг экономисты Gavekal Dragonomics.

При этом другие азиатские рынки предсказуемо оказались неподверженными таким страхам, а на японский индекс дополнительно оказало влияние ослабление иены, так как более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.