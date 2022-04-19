ЛОНДОН, 19 апр — ПРАЙМ. Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Московской биржи статус признанной фондовой биржи, говорится в заявлении ведомства. Мосбиржа не считает подорванным доверие инвесторов к фондовому рынку

"Управление по налоговым и таможенным пошлинам Великобритании сегодня (19 апреля) объявило о своём намерении отозвать статус Московской биржи (MOEX) как признанной фондовой биржи", — говорится в опубликованном заявлении.

Это означает, что у инвесторов не будет доступа к определённым налоговым выгодам в будущем, когда они будут торговаться на Московской бирже, хотя уже существующие инвестиции будут защищены.

Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки.

Ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определёнными налоговыми льготами. В Минфине оценили риски делистинга российских компаний с иностранных бирж

"Управление по налоговым и таможенным пошлинам предлагает лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, ограничив доступ к определённым льготным режимам в Великобритании для будущих инвестиций в ценные бумаги на Московской бирже", — говорится в сообщении.

Поясняется, что доступ к льготам для действующих инвестиций остаётся неизменным.