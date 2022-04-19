МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Акции Московской биржи не отреагировали на планы отзыва статуса признанной фондовой биржи налоговой службой Великобритании и продолжают терять немного более 3%, следует из данных торгов. Лондон намерен отозвать статус Московской биржи

К 15.55 мск акции Московской биржи снижались на 3,34%, до 87,82 рубля, при этом индекс Мосбиржи падает на 3,64%.

Ранее во вторник налоговая служба Великобритании заявила, что намерена отозвать статус Московской биржи как признанной фондовой биржи.