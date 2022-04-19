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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220419/836702091.html
Акции Мосбиржи не отреагировали на планы по отзыву ее статуса в Британии
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Акции Московской биржи не отреагировали на планы отзыва статуса признанной фондовой биржи налоговой службой Великобритании и продолжают терять немного более 3%, следует из данных... ПРАЙМ, 19.04.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Акции Московской биржи не отреагировали на планы отзыва статуса признанной фондовой биржи налоговой службой Великобритании и продолжают терять немного более 3%, следует из данных торгов.
К 15.55 мск акции Московской биржи снижались на 3,34%, до 87,82 рубля, при этом индекс Мосбиржи падает на 3,64%.
Ранее во вторник налоговая служба Великобритании заявила, что намерена отозвать статус Московской биржи как признанной фондовой биржи.