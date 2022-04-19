МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник днем растут на статистике по стране и финансовых результатах компаний после снижения по закрытию двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Число новостроек в США в марте неожиданно выросло

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,74%, до 34667,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 13414,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 4421,7 пункта.

Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, выросло на 0,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,793 миллиона. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя.

Кроме того, трейдеры оценивают и результаты компаний по итогам прошедшего квартала. Выручка Johnson & Johnson за первый квартал текущего года увеличилась на 5% и составила 23,4 миллиарда долларов, при этом прибыль компании снизилась почти на 17%, до 5,2 миллиарда. Тем не менее акции Johnson & Johnson дорожают на 4,02%.

В то же время, как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), негативные настроения по отношению к экономическим перспективам широко распространены. Это, отмечает эксперт, отталкивает инвесторов от совершения сделок.