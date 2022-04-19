МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Московская биржа запустит для частных инвесторов расчетный фьючерсный контракт на валютную пару китайский юань — российский рубль, сообщает пресс-служба торговой площадки.

"21 апреля 2022 года участникам срочного рынка Московской биржи и их клиентам станет доступен расчетный фьючерсный контракт на валютную пару "китайский юань — российский рубль", ориентированный на частных инвесторов", — говорится в сообщении.

Номинал контракта снизится в десять раз — до 1 тысячи юаней. Кроме того, увеличится шаг цены и его стоимость. Изменения направлены на расширение аудитории контракта и повышение его доступности для всех категорий клиентов.

В марте 2022 года объем торгов юанем на валютном рынке вырос в 8 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Рост интереса к операциям с юанем, а также с другими валютами дружественных стран демонстрируют все категории участников торгов и их клиенты. Так, в марте 2022 года по сравнению с февралем объемы операций с парой "турецкая лира – российский рубль" – в 13 раз, с парой "белорусский рубль – российский рубль" – в 10 раз, с парой "казахстанский тенге – российский рубль" – в два раза.

Торговый код нового контракта – CNY, лот контракта – 1 тысяча китайских юаней, минимальный шаг цены – 0,01 рубля, стоимость шага цены – 10 рублей.