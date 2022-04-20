МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к другим основным валютам в среду утром снижается в рамках коррекции, в том числе после достижения максимального уровня с 2002 года по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене уменьшается до 128,64 иены со 128,90 иены с предыдущего закрытия, курс евро к доллару растет до 1,0819 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0786 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 100,73 пункта.

Американская валюта все последние дни укреплялась в ожидании ускорения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, и об этих перспективах инвесторам и спекулянтам может намекнуть публикация "Бежевой книги" (Beige Book) сегодня вечером.

Beige Book — это ежемесячные комментарии Федрезерва об экономическом положении в стране.