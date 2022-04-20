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https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836708915.html
Российский рынок акций растет в начале торгов среды
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного старта и теряет порядка 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск... ПРАЙМ, 20.04.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного старта и теряет порядка 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск понижается на 0,47% — до 2306,64 пункта, индекс РТС снижается на 0,36% — до 928,55 пункта.
В лидерах роста акции Petropavlovsk (+4,63%) и расписки Ozon (+3,19%).
В лидерах снижения расписки TCS (-3,15%), акции Yandex (-2,14%) и "Лукойла" (-2,45%).