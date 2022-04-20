МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного старта и теряет порядка 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Курсы доллара и евро падают в начале торгов среды

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск понижается на 0,47% — до 2306,64 пункта, индекс РТС снижается на 0,36% — до 928,55 пункта.

В лидерах роста акции Petropavlovsk (+4,63%) и расписки Ozon (+3,19%).

В лидерах снижения расписки TCS (-3,15%), акции Yandex (-2,14%) и "Лукойла" (-2,45%).