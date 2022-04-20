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https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836708931.html
Курсы доллара и евро падают в начале торгов среды
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https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 20.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 23 копейки, до 78,29 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 83,85 рубля.