МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет и к доллару, и к евро, прибавляя более 20 копеек, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.04 мск снижается на 23 копейки, до 78,29 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 83,85 рубля.