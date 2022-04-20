Курс доллара опустился ниже 78 рублей
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 78 РУБ ВПЕРВЫЕ С 11 АПРЕЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836709790.html
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСБИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 78 РУБ ВПЕРВЫЕ С 11 АПРЕЛЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836709790.html
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