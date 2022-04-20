МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снова перешел к росту после утренней волатильности торговой сессии среды и растет на порядка 1,7% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением в среду

К 12.45 индекс Мосбиржи растет на 1,68%, до 2356,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,14%, до 951,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 50 копеек, до 78 рублей. При этом ранее в ходе торгов доллар резкое проваливался до 71,98 рубля, но быстро отскочил.

В лидерах роста расписки Ozon (+5,29%), X5 Retail Group (+3,52%), Fix price (+8,68), акции Сбербанка (+2,78%), Газпрома (+2,86%), "Роснефти" (+3,03%).