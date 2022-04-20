На 12.43 мск FTSE 100 рос до 7630,3 пункта, CAC 40 - до 6619,17 пункта, DAX - до 14294,48 пункта
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут на статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,38%, до 7630,3 пункта, французский CAC 40 — на 1,3%, до 6619,17 пункта, немецкий DAX — на 0,98%, до 14294,48 пункта.
На европейских фондовых рынках в среду наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных по еврозоне, которые оказались лучше прогнозов.
Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале снизился до 7,6 миллиарда евро с 27,2 миллиарда в январе. Аналитики, напротив, ожидали рост до 29 миллиардов евро.
А объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 2% в годовом выражении, в месячном — на 0,7%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 1,5%, а в месячном — на 0,2%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836710348.html