МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азии закрыли торги среды в основном снижением на общерыночном пессимизме, свидетельствуют данные торгов.

Лондонская фондовая биржа

Фондовые биржи Европы растут на статданных по еврозоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,35%, до 3151,05 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,71%, до 1985,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,4%, до 20944,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2718,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 7569,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,86%, до 27,217,85 пункта.

Пессимистичные настроения на финансовых рынках поддерживаются усилением инфляционного давления из-за резкого роста цен на сырьевые товары.

Китайские индексы оказались при этом в лидерах снижения, поскольку, согласно новому прогнозу Международного валютного фонд (МВФ), рост ВВП Китая по итогам года составит 4%, а не 4,4%. Такое понижение прогноза МВФ объяснил влиянием коронавирусных ограничений, негативно сказывающихся на уровне личного потребления в Китае и в целом на темпы роста экономики страны, что, в свою очередь, имеет широкие последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.