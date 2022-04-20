МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азии закрыли торги среды в основном снижением на общерыночном пессимизме, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут на статданных по еврозоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,35%, до 3151,05 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,71%, до 1985,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,4%, до 20944,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2718,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 7569,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,86%, до 27,217,85 пункта.

Пессимистичные настроения на финансовых рынках поддерживаются усилением инфляционного давления из-за резкого роста цен на сырьевые товары.

Китайские индексы оказались при этом в лидерах снижения, поскольку, согласно новому прогнозу Международного валютного фонд (МВФ), рост ВВП Китая по итогам года составит 4%, а не 4,4%. Такое понижение прогноза МВФ объяснил влиянием коронавирусных ограничений, негативно сказывающихся на уровне личного потребления в Китае и в целом на темпы роста экономики страны, что, в свою очередь, имеет широкие последствия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.