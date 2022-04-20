МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московская биржа 26 апреля запустит на срочном рынке бессрочные валютные фьючерсы, рассказали журналистам представители торговой площадки. Мосбиржа начнет торги фьючерсами на валютную пару юань-рубль

Это будет расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией. Биржа предложит инвесторам фьючерсы на три валютные пары: доллар–рубль, евро–рубль и юань–рубль.

Текущие фьючерсы имеют срок жизни — они эксперируются через месяц, через квартал, напомнила глава срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева. "Вечный фьючерс не имеет срока жизни — это однодневный инструмент, который каждый день продляется, то есть у него нет срока, когда он может истечь", — рассказала она.

Новый инструмент позволяет открыть позицию в валюте и зарабатывать на колебаниях валютного курса без необходимости покупать ее на спот-рынке. Цена контракта всегда равняется курсу соответствующей валюты с расчетами "завтра" на валютном рынке Московской биржи.

Базисным активом текущих контрактов станет курс иностранной валюты к российскому рублю, формирующийся в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи. Лот контрактов составит 1 тысяча единиц валюты. Цена контракта будет рассчитываться в рублях за единицу валюты, минимальный шаг цены – 0,01 рубля, стоимость шага цены – 10 рублей.

"Мы хотим, чтобы у нас количество активных клиентов в месяц на срочном рынке было полмиллиона — это ближайшая цель. У нас пока в пике было 125 тысяч клиентов", — сказал управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Владимир Яровой. По его словам, Мосбиржа также планирует создать другие аналогичные бессрочные инструменты на срочном рынке, например, фьючерсы на недвижимость, золото, драгоценные металлы, нефть.