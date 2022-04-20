МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Провал доллара ниже 72 рублей в среду утром мог преследовать несколько целей: в частности, крупные российские компании могли, продав валюту, провести выкуп ощутимо подешевевших собственных акций, заявил РИА Новости независимый финансовый эксперт Евгений Волков. Назван еще один серьезный игрок против доллара

В 11.40 мск на Московской бирже в торгах доллар-рубль расчетами завтра отмечались массированные продажи валюты США, составившие за три минуты около 16 миллиардов рублей. Курс доллара при этом просел до 71,885 рубля – минимума с 8 апреля. Однако уже к 11.45 доллар вернулся к 77 рублям, затем медленно вышел к 78 рублям и теряет около 50 копеек к закрытию вторника.

Если не считать, что это была ошибка — а такая ошибка дорогого стоит, то данная резкая и нелогичная продажа могла преследовать как минимум две цели, рассуждает Волков.

"Такие просадки, если и выкупаются быстро, то все равно "рисуют" курсовой ориентир для дальнейшей динамики. Локальный минимум у нас сейчас 71 рубль за доллар (от 8 апреля) и вот сегодня попробовали до него дотянуться", — говорит эксперт.

Кроме того, просадка доллара к рублю совпала с активизацией роста на российском рынке акций, замечает Волков.

"В связи с этим можно допустить, что крупный резидент решил наконец выйти из валюты и купить российских акций по довольно привлекательным ценам. В ходе падения предыдущих дней индекс Мосбиржи вернулся к уровням 24 февраля. Это могло подтолкнуть, например, крупные российские компании на выкуп собственных акций", — резюмирует Волков.