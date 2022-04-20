МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду преимущественно растут на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением в среду

По состоянию на 17.30 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,72%, до 35161,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,6%, до 13537,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,19%, до 4470,61 пункта. При этом сразу после открытия торговой сессии дня индекс NASDAQ поднимался до 13,678 пункта.

Инвесторы продолжают следить за отчетностями компаний. Так, Procter & Gamble сообщил об увеличении выручки за первые три квартала 2021-2022 года на 2,5% в годовом выражении. Акции компании дорожают на 2,82%. После закрытия рынков США свои результаты сообщат Tesla и American Airlines.

Глава стратегии и исследования смешанных инвестиций Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что возможности для роста на рынке акций остаются ограниченными в связи с высоким уровнем инфляции и перспективами замедления экономического роста.

Однако в ближайшее время эксперт не ожидает сильного снижения на рынках, поскольку компании показывают удовлетворительные результаты в период сезона отчетности.

Трейдеры, кроме прочего, обратили внимание на статистику. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 2,7% по сравнению с показателем февраля – до 5,77 миллиона. Аналитики в свою очередь ожидали снижения до 5,8 миллиона.