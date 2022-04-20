МОСКВА, 20 апр —ПРАЙМ. Московская биржа продолжит раскрывать операционную и финансовую отчетности в необходимом рынку объеме, несмотря на послабления ЦБ. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

"Московская биржа – важнейшая часть финансовой инфраструктуры страны. Мы прозрачны для своих клиентов, контрагентов и инвесторов, поэтому планируем раскрывать операционную и финансовую информацию в необходимом рынку объеме", — ответили в пресс-службе на запрос РИА Новости по поводу разрешенных Банком России послаблений.

Во вторник Банк России сообщил, что определил перечень информации, которую российские некредитные финансовые организации (НФО) вправе не раскрывать. В частности, сообщалось, что до 31 декабря 2022 года НФО вправе не раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ним, расчет собственных средств, годовые отчеты, подлежащие раскрытию начиная с 1 января 2022 года.

Также ЦБ сообщил, что российским биржам можно не публиковать "информацию о стоимостном объеме договоров с торгуемыми инструментами (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также раздельно по видам торгуемых инструментов), заключенных в интересах клиентов участников торговли (раздельно по физическим и юридическим лицам)".